Journalistengewerkschaft vermisst Respekt vonseiten des VÖZ

Die Kommunikation der Verleger zu der Rücknahme der KV-Aufkündigung sei laut Gewerkschaft "sonderbar". Der VÖZ reagierte umgehend auf die Kritik.

Die Aufkündigung des Journalisten-Kollektivvertrags ist vom Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) mittlerweile zurückgenommen worden. KV-Verhandlungen sollen nun folgen, während auf Arbeitskampfmaßnahmen verzichtet wird. Wie der im VÖZ-Vorstand getroffene Beschluss kommuniziert wurde, ärgert nun die Journalist:innengewerkschaft in der GPA. Denn diese wurde nicht direkt informiert, sondern las erst in einer Aussendung davon.

Das sei "eine sonderbare Art von Kommunikation und lässt Respekt vor dem Gegenüber vermissen", so Journalistengewerkschaftsvorsitzender Eike-Clemens Kullmann. Offenbar sei der VÖZ nach dem "schweren Foul der KV-Kündigung" mehr mit der eigenen Gesichtswahrung als mit Vertrauensbildung beschäftigt, hielt er in einer Aussendung fest. In der Rücknahme der KV-Aufkündigung sieht die Gewerkschaft jedenfalls einen "Erfolg". Die Ausgangslage für die nun folgenden Verhandlungen sei dennoch "äußerst schwierig".

"Entbehrlich" sei es, Kritik via Aussendung auszurichten, hielt VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger ebenso in einer Aussendung fest. Die Rücknahme der KV-Aufkündigung sei als "Erfolg für beide Sozialpartner zu werten, sich gemeinsam für die Zukunft der Branche einzusetzen".