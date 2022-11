Journalistinnenkongress in Wien: "Es geht um Ehre und Professionalität"

Beim Journalistinnenkongress in Wien debattierten 300 Expertinnen über den Weg, unbedingte Qualität in den heimischen Medien zu stärken. Welche Aufgabe Vorbilder dabei haben.

"Vernetzen statt verhabern": Besser hätte der 24. Journalistinnenkongress das Motto in diesen Tagen kaum wählen können. Während Matthias Schrom am Mittwoch seine Funktion als ORF-Chefredakteur zurücklegte, weil Chats mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache öffentlich geworden waren, trafen einander rund 300 Journalistinnen aus ganz Österreich im Haus der Industrie in Wien, um über die Lage des Qualitätsjournalismus im Land zu diskutieren. Die erste Keynote drehte sich intensiv um den Schaden, den die neuesten Chatprotokolle anrichteten. "Es geht nicht um Moral - es ...