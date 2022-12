Jubel, wenn das Testbild kam

Das Buch "Kottan, Kreisky und kein Kabelfernsehen" weckt launig-nostalgische Erinnerungen.

Er ist 1964 geboren, fühlt sich aber eher als "Kind der Siebzigerjahre": Harald Havas wuchs in Wien mit Pixie-Büchern, Comics, ersten Videospielen und ausgeprägtem Fernsehkonsum auf. Im Buch "Kottan, Kreisky und kein Kabelfernsehen" (Elsengold Verlag) erinnert sich Havas an den Medienkonsum vor und nach 1980. Im Kapitel "Dschi Dsche-i, Mundl, Hit-wähl-mit" werden die "Wendezeiten in Film, Funk und Fernsehen" beleuchtet. Was bei Zeitzeugen launige und nostalgisch stimmende Erinnerungen wachruft.

Die Rede ist etwa vom vormittäglichen "Schichtarbeiterprogramm" des ORF: ...