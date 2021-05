Junge Mediennutzer suchen die Interaktion

Traditionelle Medienmarken gehen gestärkt aus der Pandemie. Unter 30-Jährige zeigen aber eine gewisse Coronamüdigkeit.

Etablierte Medien gewannen in der Pandemie an Vertrauen. Das zeigt die neue Befragungswelle aus der repräsentativen "Langzeitstudie Medienvertrauen" der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität. Am Ende des Pandemiejahres 2020 schenkten 56 Prozent der erwachsenen Bevölkerung den etablierten journalistischen Medien Vertrauen. In den vier Jahren zuvor waren es 41 bis 44 Prozent und 2015 sogar nur 28 Prozent. Während das Vertrauen auf Rekordniveau anstieg, erreichte der Anteil der Misstrauischen in der jüngsten Befragungswelle mit 16 Prozent einen Tiefstand. "Das Virus brachte den Journalisten mehr ...