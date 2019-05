Junge Nutzer schauen öfter Online-Videos als klassisches Fernsehen

Die Reichweite von Bewegtbild in Österreich ist nach wie vor hoch, 91 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahre schaut täglich. Was und wie geschaut wird, variiert aber stark nach Alter. Bei den jungen Zuschauern (14 bis 29 Jahre) haben YouTube und Co. mittlerweile das klassische TV überholt. Das geht aus der Bewegtbildstudie 2019 hervor.

SN/fotolia/nito Streaming liegt im Trend (Symbolbild).