Kandidaten für "9 Plätze - 9 Schätze" stehen fest

Für Salzburg stehen die Liechtensteinklamm, der Egelsee in Abtenau oder die Weitwörther Au zur Auswahl.

Am Nationalfeiertag ist es wieder soweit: Der ORF kürt im Rahmen der Hauptabendsendung "9 Plätze - 9 Schätze" den schönsten Ort Österreichs. Welche Örtlichkeiten für die Bundesländer ins Rennen gehen, entscheidet das Publikum vom 30. September bis 4. Oktober per Abstimmung. Zuvor werden die insgesamt 27 Auswahlplätze vom 28. bis 30. September in "Bundesland heute", den Regionalradios und auf bundesland.orf.at vorgestellt. Für Salzburg stehen die Liechtensteinklamm, der Egelsee in Abtenau oder die Weitwörther Au zur Auswahl. In Oberösterreich muss sich zwischen dem Botanischen Garten, der Burg Altpernstein und dem Europakreuz am Feuerkogel entschieden werden. In Vorarlberg, wo im Vorjahr der Wiegensee zum schönsten Platz Österreichs gekürt wurde, stehen heuer die Bregenzer Oberstadt, der Schwarzwasserbach und die Üble Schlucht zur Wahl bereit. Durch die Show führen Armin Assinger und Barbara Karlich.