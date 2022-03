Kann man russischer Software noch trauen?

Behörden warnen davor, auf Antivirenprogramme aus Russland zu setzen: Ein Experte erklärt, welche Gefahren drohen. Und wie sich Privatnutzer sowie Unternehmen nun verhalten sollten.

Noch im Februar war Kaspersky auf der Vergleichsplattform idealo.de der beliebteste Entwickler von Antivirenprogrammen. Doch vergangene Woche brach die Nachfrage von einem Tag auf den anderen um 40 Prozent ein. Sucht man heute nach Antivirenprogrammen, wird "Kaspersky Internet Security" gar nicht mehr gelistet.

Was ist passiert? Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte davor gewarnt, die Software von Kaspersky zu nutzen. Anlass ist der Krieg in der Ukraine: Kaspersky Lab - ein Softwarekonzern mit einem ...