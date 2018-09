Karl Markovics: "Sonst geht das Publikum halt zu Netflix oder Amazon"

Karl Markovics spricht über seine Rolle in der Großproduktion "Babylon Berlin". Und er verrät, wieso er sich nicht unbedingt als Regisseur bei den Salzburger Festspielen sieht.

Als Stockinger bei "Kommissar Rex" spielte er sich österreichweit bekannt. Mit seiner Rolle im Oscarfilm "Die Fälscher" machte er sich international einen Namen. Mittlerweile ist Karl Markovics selbst erfolgreicher Regisseur. Doch immer wieder schlüpft er auch in Schauspielrollen. Etwa in jene des österreichischen Journalisten Samuel Katelbach in der ARD/Sky-Produktion "Babylon Berlin". Die Krimiserie um das Berlin der 20er startet kommenden Sonntag (30. 9., 20.15 Uhr) auf ORF und ARD - zwei Jahre nach den Dreharbeiten und ein Jahr nach der Sky-Ausstrahlung.