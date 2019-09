Katholische Kirche und Red Bull Media House bringen neues Magazin auf den Markt

Die Katholische Kirche in Oberösterreich bringt künftig zwei Mal jährlich ein Magazin "über Gott und die Welt" heraus.

Es trägt den Titel "Grüß Gott!", gliedert sich in die Ressorts "Himmel", "(Herr)gott" und "Sakrament" und wird ab 20. September an alle Haushalte im Bundesland verteilt. Die erste Ausgabe ist 76 Seiten stark und wurde am Montag präsentiert.

Medieninhaberin ist die Diözese Linz, die Umsetzung erfolgt mit dem Red Bull Media House, gedruckt wird von der Druckerei Berger in Horn in Niederösterreich. "Wir wollen eine Kirche sein, die sich noch mehr für die Menschen öffnet, die aufbricht und zu den Menschen geht", beschrieb Herausgeber Bischofsvikar Wilhelm Vieböck die Intention des Medienprojekts.

Inhaltlich will man sich an alle Altersgruppen richten und leichte ebenso wie ernste Kost bieten. "Die Menschen sollen das Gefühl haben, dass es gut ist, dass es Kirche gibt und dass sie nicht so 'verstaubt ist', wie viele das empfinden", betonte Michael Kraml, Leiter der diözesanen Kommunikation und des Magazinprojekts.

Quelle: APA