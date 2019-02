Keine Fotos bitte!

Künftig könnte sich mit einer neuen Software verhindern lassen, unfreiwillig in anderer Leute Facebook-Auftritt zu erscheinen.

So wie auf unserem Bild hier könnte es in Zukunft aussehen, wenn Sie einen Freund fotografieren, der jedoch nicht auf einem Bild erscheinen möchte. Die Software I-Pic verpixelt sein Gesicht und macht ihn so unkenntlich.

Es ist ein Kulturwandel, den wir durchmachen: Smartphones haben unser alltägliches Verhalten gründlich verändert. Wir machen damit scharfe Bilder zu jeder Tageszeit.