KI-NO im Kino? Chancen und Grenzen von kreativer KI als Thema beim 18. Salzburg Media Summit

Historisches Ambiente, zukunftsweisende Diskussion: Im Schloss Leopoldskron fand der Salzburg Media Summit statt. Vor allem am Einsatz künstlicher Intelligenz schieden sich die Geister.

Diskussionsrunde Nummer zwei: Roland Kwitt von der Universität Salzburg, Carina Zehetmaier von Woman in AI, Moderator Ralf Hillebrand, Nike Emich von Burda Media und Matthias Röder vom Salzburger Karajan-Institut.

Unter dem Motto "Brave New World" debattierten die Salzburg-Media-Summit-Teilnehmenden zu Themen wie der Komplexität Sozialer Medien sowie KI-gesteuerten Tools. In der ersten Diskussionsrunde widmeten sich Nike Emich von Burda Media, Carina Zehetmaier von Woman in AI, Roland Kwitt von der ...