Schreibt der Computer bald die bessere Hausübung?

Die Software ChatGPT erstellt erstaunlich gute Texte. Macht das Aufgaben und Tests an Schulen und Unis bald obsolet? Und gefährdet es Tausende Jobs?

Ist eine Software, die basierend auf künstlicher Intelligenz (KI) sowohl Aufsätze, Seminararbeiten und Referate schreiben als auch Mathematik-Aufgaben lösen kann, Fluch oder Segen für unser Bildungssystem? Der Chatbot ChatGPT des US-Start-ups OpenAI ist erst seit November kostenlos verfügbar. Seitdem treibt er Bildungseinrichtungen in aller Welt um. Und es stellt sich auch die Frage, ob so ein Programm nicht überhaupt die Jobs vieler Tausender Menschen, die in schreibenden Berufen arbeiten - von Werbe- und PR-Agentur bis hin zu Pressesprechern und Journalisten ...