Klage gegen "Lernsieg"-App vor Gericht abgewiesen

Die erste Musterklage gegen die Plattform "Lernsieg", auf der Schülerinnen und Schüler ihre Lehrer bewerten können, ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen gescheitert. Ein HTL-Lehrer war gegen öffentliche Bewertung via App vorgegangen.

Die App "Lernsieg", die der mittlerweile 20-jährige Schüler Benjamin Hadrigan im Herbst 2019 gegründet hat, sorgt seither für Wirbel im heimischen Schulsystem - und beschäftigt auch die Gerichte. Am Donnerstag wurde bekannt, dass eine Zivilklage eines niederösterreichischen HTL-Lehrers und Lehrergewerkschafters, der nach Angaben der App-Macher mit 2,9 - also mittelmäßig - bewertet wurde, abgewiesen wurde. Sämtliche Gerichtskosten sind vom Kläger zu bezahlen. Der Richterin am Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen zufolge bestehe ein "berechtigtes Interesse von Schülern, Eltern und Öffentlichkeit" an der durch die App ermöglichten Bewertung von Lehrern und Schulen. Allfälligem Missbrauch bei der Bewertung werde durch zahlreiche Schutzmaßnahmen in der App - wie zum Beispiel der Registrierung durch die Mobiltelefonnummer, der Verifikation, um Fake-Accounts aufzudecken - vorgebeugt. "Damit dient die App der Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information" und stelle ein berechtigtes Interesse im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) dar, heißt es in der Urteilsverkündung.

App-Gründer: "Spuk wird jetzt wohl ein Ende haben"

Der junge Gründer Benjamin Hadrigan ließ als Reaktion auf das Urteil in einer Aussendung vermelden: "Die Strategie der Lehrergewerkschaft GÖD, uns mit einer Flut an Klagen beschäftigt zu halten, mundtot zu machen und finanziell auszubluten, ist damit kolossal gefloppt." Drei weitere Zivilklagen seien aktuell noch anhängig. Aus datenschutzrechtlichen Gründen gebe es keine Bedenken, versichert der Gründer. Mittlerweile hätten 17 Datenschutzverfahren die Sicherheit und Datenschutzkonformität der "Lernsieg"-App bestätigt. "Dieser Spuk wird jetzt wohl ein Ende haben", hofft Hadrigan.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER "Lernsieg"-Gründer Hadrigan sieht Flopp der Lehrergewerkschaft.

Lehrergewerkschafter: "Die anderen Musterklagen laufen"

Der oberste Lehrergewerkschafter Paul Kimberger (FCG) betonte am Donnerstag gegenüber der APA: "Die anderen Musterklagen laufen." Die Juristen und Rechtsanwälte der Gewerkschaft würden sich nun das Urteil und die Urteilsbegründung genau anschauen und dann über eine Berufung entscheiden. Die Lehrervertretung werde alle Möglichkeiten des Rechtsstaates ausschöpfen, "weil wir das auch gut begründen können und für mich die Persönlichkeitsrechte der Lehrerinnen und Lehrer deutlich mehr wert sind, als das scheinbar in diesem Urteil drinnen steht". Kimberger machte zuletzt im Gespräch mit den SN deutlich, dass er nichts von auf Sternen basierenden Bewertungen von Unterricht halte: "Schulbildung ist keine Pizzabestellung." Zudem gebe es bereits Bewertungsinstrumente, etwa für höhere Schulen, "die hervorragend funktionieren" würden.

Bereits nach der Präsentation der App im Herbst 2019 liefen Lehrergewerkschafter Sturm und reichten Klagen ein, auch Eltern- und Schülervertreter zeigten sich skeptisch. "Lehrer-Bashing" und eine "Schüler-Daten-Sammelaktion" wurden befürchtet. Nach Hassnachrichten an den Gründer ging die App kurzzeitig offline. Wenige Monate und mehrere Bescheide der Datenschutzbehörde später wurde die Plattform wieder in Betrieb genommen. Im Herbst 2020 wurde eine neue Version veröffentlicht - mit Kommentarfunktion, einer wöchentlichen Trendkurve für Lehrer und der Möglichkeit, bis zu zehn Pädagogen und Schulen zu vergleichen. Der Gründer plant gar die Expansion: So stünden Versionen für Frankreich und England, die über Tochtergesellschaften geführt werden sollten, vor dem Start, gab Hadrigan den SN im vergangenen Herbst bekannt.

App wurde bereits 400.000 Mal heruntergeladen

Die App steht im Apple Store sowie im Google Play Store kostenlos zum Download zur Verfügung und wurde mittlerweile knapp 400.000 Mal heruntergeladen. Schüler aus Unter- und Oberstufen haben österreichweit die Möglichkeit, ihre Schulen wie auch ihre Lehrer mit ein bis fünf Sternen in acht Kategorien wie "Fairness", "Unterricht" und "Geduld" zu bewerten. Schüler müssen dafür ihre Telefonnummer in die App eingeben, worauf sie eine Nachricht erhalten, auf die sie von der eingegebenen Nummer antworten müssen. Sofern der Nutzer dem nachkommt und Nummer sowie Gerät übereinstimmen, ist die Verifizierung abgeschlossen. Bewertet werden kann pro User immer nur in einer Schule, einsehen können Nutzer jedoch sämtliche Noten der 4000 Schulen und etwa 90.000 Lehrer, die derzeit gelistet sind.

