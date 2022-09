Ein Auto, ein Computer, ein Mann: 40 Jahre "Knight Rider"

Was heute altbacken- heroisch wirkt und intensiven Machoduft verströmt, traf in den 1980er-Jahren voll den Zeitgeist. Erinnerungen an ein sprechendes Auto und freigelegtes Brusthaar.

Es gab eine Zeit, da wurde in Klassenzimmern und auf Schulhöfen die computerverzerrte Stimme von K.I.T.T., diesem mit künstlicher Intelligenz versehenen Auto, imitiert. Etwa: "Ich bin nicht Ihr Kumpel!" Oder: "Michael, entschuldigen Sie bitte die Ausdrucksweise, aber bei Ihnen sind ein paar Schrauben locker." Höflich, aber doch etwas vorlaut bis frech, so war der Vierrad-Partner von Michael Knight (David Hasselhoff) im Kampf für Recht und Ordnung. Der Name K.I.T.T. ist ein Akronym und steht für Knight Industries Two Thousand. Diese ...