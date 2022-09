Können Sie sich an diese Kultfilme noch erinnern? Der Regisseur starb heuer 90-jährig

Die Karl-Spiehs-Filme entführen in eine Welt der Illusionen. Wie der legendäre Unterhaltungs-Produzent mit Remake-Kultur ein Millionenpublikum erreichte.

Das Leben ist zu kurz, um sich mit Problemen zu belasten. In den zahlreichen Filmen und TV-Serien, die ab den frühen 1970er-Jahren rund um den Wörthersee gedreht wurden, gibt es keinen Ortstafelstreit, keine Energiekrise, sondern bloß Friede-Freude-Eierkuchen-Stimmung. Will heißen: launige Verwechslungen, spaßige Missverständnisse, humorige Verfolgungen und tolldreiste Verkleidungen. Das alles garniert mit viel Musik der damaligen Schlagerelite und natürlich eine Überdosis Sonnenschein dort, wo man "Karibikfeeling ohne Jetlag" genießen konnte, wie es weiland die Kärnten Werbung suggerierte. Für diese an ...