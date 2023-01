Kommission zu Vorwürfen gegen ORF-Landesdirektor Ziegler nimmt Arbeit auf

Die von ORF-Chef Roland Weißmann eingesetzte Evaluierungskommission zur Klärung der schweren Vorwürfe gegen ORF-NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler startete am Montag ihre Arbeit.

Geleitet wird die Untersuchung von Gerhard Draxler, ehemaliger ORF-Informationsdirektor und bis 2019 steirischer Landesdirektor. Gegenüber der "Kronen Zeitung" und "Kleinen Zeitung" hielt er fest, dass insgesamt 70 bis 80 Personen - vor allem Journalistinnen und Journalisten aus dem Landesstudio Niederösterreich und manche aus der "ZiB"- und Radioredaktion des ORF-Zentrums am Küniglberg - angehört werden. "Wir prüfen, ob Robert Ziegler gegen das ORF-Gesetz, das Redaktionsstatut oder Programmrichtlinien verstoßen hat. Die berufsethische Seite müssen andere beurteilen", so Draxler. Es solle keine Schnellschüsse und Vorverurteilung geben. "Die Kommission wird vor der Landtagswahl (Anm.: 29. Jänner) keine Munition liefern, weder für die eine noch für die andere Seite", so Draxler.

Laut internen Chats und E-Mails aus dem ORF-Landesstudio Niederösterreich, die Mitte Dezember publik wurden, soll sich Ziegler immer wieder massiv für TV-Präsenz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eingesetzt und eine Art Message Control zugunsten der Volkspartei betrieben haben. Auch soll er landesnahe Unternehmen in ein positives Licht setzen lassen haben. Ziegler sprach in einer Reaktion von "diffusen und nicht nachvollziehbaren Vorwürfen". "Die Vorwürfe in Niederösterreich haben Auswirkungen auf den gesamten ORF und erschüttern ihn in seinen Grundfesten. Eine seiner Säulen, nämlich die des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ausschließlich seinen Sehern und Hörern und nicht der Politik verpflichtet ist, beginnt schon zu wackeln - und das ist gar nicht gut", meinte Draxler. Zur Beruhigung hätte wohl ein "verlängerter Weihnachtsurlaub" des Landesdirektors beigetragen, meinte der Kommissionsleiter. ORF-Chef Weißmann kam der Forderung des ORF-Redaktionsrats nach einer Suspendierung Zieglers nicht nach. Ziegler gab lediglich seine Zuständigkeiten bei der aktuellen Berichterstattung ab, die aber ohnehin in der Hauptverantwortung des Chefredakteurs liegen.