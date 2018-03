Kommt die Bildung bald per Brille?

Virtual Reality soll die Zukunft gehören - auch im Bildungsbereich. Einige Salzburger Schulen erproben VR bereits. Aber noch gibt es Hürden.

Ein Rundgang im antiken Rom. Durch ein Urlaubshotel spazieren, während man auf der Couch liegt. Oder eine spontane Hausbesichtigung ohne Maklertermin.

Seit Jahren sagen Experten voraus, dass Virtual Reality (VR) die verschiedensten Lebensbereiche erobern wird. Doch außer bei leidenschaftlichen Gamern hat es sich noch nicht durchgesetzt, auf der Couch zu sitzen und mit speziellen Brillen in virtuelle 360-Grad-Welten einzutauchen. Wenn es nach den großen Herstellern geht, soll sich das nun ändern. Aber nicht unbedingt auf der Couch, sondern im Klassenzimmer, in Universitätssälen oder in Seminarräumen. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona, der weltgrößten Mobilfunkmesse, stellten VR-Entwickler Lösungen für den (Aus-)Bildungsbereich vor. Die französische Firma SimforHealth zeigte etwa eine Anwendung, mit der angehende Ärzte eine Operation am offenen Herzen proben können. Und das taiwanesische Technologieunternehmen HTC präsentierte gleich eine Reihe einschlägiger Anwendungsmöglichkeiten seiner VR-Brille, der HTC Vive. So nutzt Volkswagen bereits jetzt die Vive für die Ausbildung seiner Mitarbeiter. Gemeinsam mit dem Münchner Start-up Innoactive zogen HTC und VW eine Škoda-Werkhalle auf - freilich rein virtuell. Jeder Mitarbeiter kann dort sein Handwerk erlernen, egal wo er sich im realen Leben gerade aufhält.

"Die Grenzen des Raumes werden aufgehoben"

"Durch Virtual Reality werden tatsächlich die Grenzen des Raumes aufgehoben", beschreibt Markus Tatzgern. Der 35-Jährige leitet den Fachbereich Mixed Reality an der FH Salzburg. Auch im klassischen Bildungsbereich gebe es schier unbegrenzte Möglichkeiten. In der Geografie oder in der Geschichtsforschung seien die Anwendungsszenarien offensichtlich. "Aber ich kann ebenso Chemie-Experimente simulieren. Versuche, die möglicherweise im realen Leben zu gefährlich sind." Das könnte sich als gemeinsames Erlebnis in einem Klassenzimmer oder einem Universitätssaal abspielen. Aber auch interaktive Fernlehreeinheiten sind möglich.

An der Fachhochschule Salzburg werden VR-Brillen in der Lehre noch nicht eingesetzt. Eine Salzburger Volksschule habe sich aber an Tatzgern und sein Team gewandt, mit der Absicht, ein einschlägiges Projekt zu starten. Das Salzburger Gymnasium

St. Ursula experimentierte indes bereits mit der HTC Vive; künstlerische Projekte wurden umgesetzt. Und noch einen kleinen Schritt weiter ist das Werkschulheim Felbertal. Am Tag der offenen Tür bekamen Jugendliche aus den USA die Schule gezeigt - via eigens gedrehter VR-Videos. Werkstättenleiter Herbert Bachler will die Technik zudem im Unterricht verankern. Bei Schulausflügen könnten die Schüler VR-Aufnahmen machen. So könnten andere Klassen ebenfalls daran teilhaben. Die Ausflüge würden deswegen aber nicht irgendwann überflüssig werden, versichert Bachler.

Auch FH-Experte Tatzgern zerstreut die Angst, dass durch VR reale Erlebnisse an Wertigkeit verlieren. Tatsächlich vor Ort zu sein sei von Virtual Reality nicht zu ersetzen. "Sie können nicht jede Woche drei Ausflüge machen. Sie können aber problemlos jeden Tag virtuell irgendwohin reisen." Zudem sei die Technologie für solche Schüler und Studenten besonders geeignet, die aufgrund körperlicher Einschränkungen nur schwer reisen könnten.

Wieso sich VR noch nicht durchgesetzt hat

Doch wenn die Vorteile offensichtlich sind, wieso hat sich Virtual Reality in Schulen und Universitäten noch nicht durchgesetzt? Die Kosten seien immer noch ein Hindernis, erläutert Tatzgern. Es gebe drei Arten von VR-Brillen. Jene, die ohne weiteres Gerät auskämen, wie die Mirage Solo von Lenovo. Oder solche, die an einen PC gekoppelt seien, etwa die HTC Vive oder die Oculus Rift, entwickelt von der Facebook-Tochter Oculus VR. Beide Gruppen seien noch relativ teuer, vor allem wenn eine ganze Studenten- oder Schülergruppe damit ausgestattet werden müsse. Eine Oculus Rift kostet aktuell rund 450 Euro. Günstiger sind Lösungen, bei denen das Smartphone in eine VR-Brillen-Halterung geschoben wird. Doch nicht jedes Smartphone ist mit jeder Brille kompatibel.

Eine günstige Oculus soll kommen

Die Hersteller sind sich des Problems bewusst. Oculus will laut einer Ankündigung in den kommenden Wochen mit der Oculus Pro eine eigenständige Brille auf den Markt bringen, die lediglich 200 Dollar kostet. "Damit wird es erschwinglich. Und die Technologie weiter verbreitet", ergänzt Tatzgern.

Und wie geht es den Anwendern mit VR? Ermüden Virtual-Reality-Anwendungen nicht schnell? In der Tat: Der Mensch tue sich schwer, etwas direkt vor Augen zu fokussieren, aber dennoch Bilder geliefert zu bekommen, die eine größere Entfernung simulierten. Zu diesem Phänomen gebe es noch keine Langzeitstudien. Aber Tatzgern glaubt, es werde ein gewisser Gewöhnungsprozess einsetzen. Auch Marktbeobachter sind sich sicher, dass Virtual Reality durchstarten wird - im Bildungsbereich und darüber hinaus: Das Beratungsunternehmen Deloitte prognostizierte erst kürzlich, dass VR schon bald die Massen erreichen wird.