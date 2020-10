Kommunion und Keyboard - "Cyberapostel" wird seliggesprochen

Er galt als Informatikgenie und war sozial engagiert: Carlo Acutis wird am 10. Oktober in Assisi seliggesprochen. Dem Charisma des 15-jährig verstorbenen "Cyberapostels" können sich auch junge Fußballer des SK-Rapid nicht entziehen. Er ist der erste Selige in Jeans, Sneaker und Sweater.

Er war ein Computer-Nerd, ging jeden Tag in die Heilige Messe und kümmerte sich auch um die Bedürftigen: Die Rede ist von Carlo Acutis (1991 - 2006), der dafür bekannt war, eucharistische Wunder auf der ganzen Welt zu dokumentieren und auch einer Website zu katalogisieren. Der in London als Sohn italienischer Eltern geborene Acutis engagierte sich bereits als Kind für die Kirche und das Pfarrleben, seine weiteren Leidenschaften galten der Informatik und dem Fußball. Mit elf Jahren realisierte er das Online-Verzeichnis, das 136 "eucharistische Wunder" dokumentierte. 2006 erkrankte er an Leukämie, am 12. Oktober dieses Jahres starb er an Herzversagen. Acht Jahre später erschien posthum sein Online-Verzeichnis über Marienerscheinungen. Am 10. Oktober wird er in Assisi von Kardinal Agostino Vallini seliggesprochen.

Brasilianischer Bub durch "Wunder" geheilt

Der Seligsprechungsprozess für Carlo Acutis hatte bereits 2013 begonnen. Die diözesanen Untersuchungen begannen unter Kardinal Angelo Scola und wurden am 24. November 2016 abgeschlossen. Am 5. Juli 2018 sprach Papst Franziskus Carlo Acutis den heroischen Tugendgrad zu. Am 14. November 2019 folgte die Anerkennung des für eine Seligsprechung notwendigen Wunders, das sich 2010 an einem brasilianischen Knaben ereignet haben soll. Dieser litt an einer angeborenen Krankheit der Bauchspeicheldrüse, die zu ständigem Erbrechen führte, wodurch die Gesundheit des Kindes immer schwächer wurde. Nach der Berührung mit einer Reliquie von Acutis wurde im Februar 2011 die vollständige Heilung des Kindes diagnostiziert.

Bereits 2019 wurde der Leichnam Acutis aus dem Familiengrab exhumiert. Die unmittelbar nach der Exhumierung kolportierten Meldungen, Acutis Leichnam sei unversehrt, wurden durch den Bischof von Assisi, Domenico Sorrentino, korrigiert: Acutis Körper habe "den normalen Prozess der Verwesung" durchlaufen. Der Leichnam von Carlo Acutis wurde in einem Holzsarg in der Kathedrale von Assisi zur öffentlichen Verehrung ausgestellt. Später wurde sein Sarg in der Kirche Santa Maria Maggiore in Assisi beigesetzt; im rechten Seitenschiff war ein steinernes Sargmonument errichtet worden. Am 1. Oktober 2020 wurde eine Aussparung in der Frontplatte des Hochsarges geöffnet, die eine Glasscheibe verdeckt, die den Blick in das Innere des Hochsarges erlaubt. Dort ist der Leichnam von Carlo Acutis mit seiner damaligen Alltagskleidung, in Jeans, Sweater und Sneakers bekleidet zu sehen.

Er spielte Fußball und saß viel am Computer

Eucharistiefeier, Rosenkranz und Beichte waren Grundpfeiler seines religiösen Lebens. Dies verband er mit einem besonderen Talent: Acutis besaß schon als Kind hervorragende Programmierfertigkeiten auf dem Niveau von fortgeschrittenen Informatikstudenten. Er schrieb Algorhythmen, gestaltete Webseiten und Layouts für Internet-Zeitungen. Durch sein gewinnendes Wesen und seine besonderen Fähigkeiten hatte er großen Einfluss auf seine Altersgenossen. "Er spielte Playstation, liebte seine Katzen und seinen Hund, schaute Actionfilme, spielte mit seinen Freunden Fußball und saß natürlich am Computer" sagte seine Mutter einmal. Gleichzeitig engagierte sich Carlo innerhalb seiner Pfarre für Flüchtlinge und Obdachlose.

Aus Anlass der Seligsprechung meldeten sich auch heimische Fußballer zu Wort.

"Carlo liebte Videospiele, liebte Fußball, so wie ich, aber trotzdem hat er es geschafft, immer Gott an die erste Stelle zu setzen. Denn genau das ist der Weg zur Freiheit", sagte Dejan Ljubicic, Kapitän des SK Rapid über Carlo Acutis, den jungen "Internetapostel". David Budimir, U16- Stürmer, ebenfalls bei SK Rapid, fasziniert die "unglaubliche Ausstrahlung" des jungen Italieners. "Er war nicht nur ein "stiller Beter", sondern hat seinen Glauben gelebt. Mit seiner Nächstenliebe hat er andere angesteckt." Für manche gilt er als prädestinierter "Patron des Internets".

Dejan Ljubicic über den neuen Seligen: "Mich fasziniert, dass er mit seinen 15 Jahren genau wusste, wo sein Weg lag und trotz dieser teils düsteren Welt seine Beziehung zu Jesus nie aufgeben wollte."

Eine "Autobahn in den Himmel"

Die Eucharistie nahm in Acutis Leben einen ganz besonderen Platz ein: Er nannte sie seine "Autobahn in den Himmel". Sein "Lebensplan" sei es, "Jesus immer ganz nah zu sein".

Quelle: SN