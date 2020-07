Seine Musik kennen Millionen, seinen Namen nur Insider: Der Kärntner Gerd Schuller komponiert für Fernsehen, Kinofilme und Werbung. Jetzt realisiert er gerade ein "Lieblingsprojekt".

Der Song "A Good Friend" ist mittlerweile in über 125 Ländern der Erde wohlbekannt. Spätestens bei der Textzeile "Dog takes over control" denken viele an den wurstsemmelvertilgenden Kommissar Rex, kaum aber an den Komponisten der Titelmelodie dieser in Wien spielenden, ...