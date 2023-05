Kratky will seinen Vertrag bei Ö3 nicht verlängern

Der beliebte Radiomoderator hat neue Ziele, will aber auch nicht Ö3-Chef werden. Am 16. Mai wird Robert Kratky 50 Jahre alt.

Ö3-Moderator Robert Kratky will Vertrag nicht verlängern

Robert Kratky bleibt den Ö3-Hörerinnen und -Hörern nur noch ein paar Jahre erhalten. Er wolle nämlich seinen aktuellen Vertrag nicht verlängern, verkündete er bei Barbara Stöckl am Donnerstagabend im ORF-Fernsehen. Er betonte, dass er immer schon davon geträumt habe, die Morgenshow auf Ö3 moderieren zu dürfen. Doch sehe er nun zum ersten Mal "eine Tür" und er wisse, dass er durch diese gehen werde. Ö3-Chef wolle Kratky, der am Dienstag, 16. Mai, seinen 50. Geburtstag begeht, aber nicht werden. Dieser Posten wird demnächst frei, kündigte doch auch Georg Spatt an, den ORF verlassen zu wollen.