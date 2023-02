Krieg in der Ukraine brachte Rekord an Cyberattacken

Auch all jene, die nichts mit dem Konflikt zu tun haben, können die Folgen im digitalen Raum zu spüren bekommen.

Der Krieg in der Ukraine bedroht auch jeden Österreicher und jede Österreicherin. Was wie eine überhöhte Aussage wirkt, lässt sich in der Tat belegen: Mit Ausbruch des Krieges hat die Zahl an Cyberattacken in Europa einen Höchststand erreicht. Und zwar nicht nur jene auf Behörden oder kritische Infrastruktur. 2022 sind die Digitalangriffe auf Unternehmen im Emea-Raum (Europa, Naher Osten, Afrika) um 38 Prozent gestiegen. Pro Organisation gab es im Schnitt schier unfassbare 1168 Attacken pro Woche. Dies weist der Sicherheitsbericht ...