Kriminalpsychologe Thomas Müller spielt sich selbst im TV: "Es gibt keinen perfekten Mord"

Mit dem international bekannten Kriminalpsychologen Thomas Müller erhielt die Servus-TV-Serie "Meiberger - Im Kopf des Täters" fachliche Verstärkung. Die dritte Staffel startet am Dienstag.

Sein Name bürgt für menschliche Abgründe. Der österreichische Kriminalpsychologe Thomas Müller war unter anderem als Profiler in den Fällen Jack Unterweger und Franz Fuchs aktiv und erfolgreich. Er hat den Inzestvater von Amstetten analysiert und den Kannibalen von Rotenburg interviewt. Und er war international in zahlreiche Ermittlungen gegen Serienmörder eingebunden. Jetzt stellt der 56-Jährige sein profundes Fachwissen der Servus-TV-Krimiserie "Meiberger - Im Kopf des Täters" zur Verfügung.

Thomas Müller gilt allgemein als Fernsehkrimimuffel. Wie es da zur Zusammenarbeit ...