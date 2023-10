Kritik an ORF nach "ZiB Zack Mini"-Beitrag zu Israel

Heftige Kritik in sozialen Netzwerken hat der ORF für einen Beitrag zu Israel in einer Ausgabe der "ZiB Zack Mini" am Mittwoch ausgelöst, wie mehrere Medien berichteten. Die Sendung will Kindern Nachrichten mit einfachen Worten erklären.

Allerdings würden in dem besagten Beitrag wesentliche Informationen fehlen, was einer Verharmlosung oder Rechtfertigung des Terrors gleichkomme, so der Vorwurf. Der ORF hat den Bericht mittlerweile aus der TVthek und allen Online-Plattformen entfernt und kommentiert: Komplizierte politische Zusammenhänge und gewaltsame Bilder kindgerecht zu erklären, gehöre zum Schwierigsten was Journalismus zu bieten habe. "Sollte im angesprochenen Beitrag der Eindruck von Relativierung entstanden sein, bedauert das die Redaktion." Der ORF benenne die Gräuel der Hamas in den Informationssendungen unmissverständlich, wurde betont.