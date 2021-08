Kritische Berichterstattung vor Gericht

Die Abwehr von Klagen ist für Redaktionen zeitaufwendig, das Prozessrisiko hoch. In Österreich gibt es zunehmend Fälle, die offenbar auf Einschüchterung abzielen und andere Medien von der Berichterstattung abhalten sollen.

Trifft eine Klage mit einem Streitwert in der Höhe mehrerer Hunderttausend Euro in der Redaktion ein, kann sich das wie eine Ohrfeige anfühlen. Die Verwechslungsgefahr einer sogenannten Slapp-Klage ("Strategic Lawsuits against Public Participation") mit einem "slap", einer englischen Watschen, ist durchaus passend.

Gemeint sind Klagen gegen unliebsame Berichterstattung, die nicht unbedingt die Verurteilung oder den geforderten Schadenersatz erreichen wollen: "Slapp-Verfahren" richten sich meist gegen kleinere Medien und einzelne Journalisten mit dem Ziel, einzuschüchtern und ihre Ressourcen zu binden. ...