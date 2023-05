Das SN-Korrektorat hat ein wenig mit künstlicher Intelligenz experimentiert. Wir taten das zunächst widerwillig. Und sehen darin jetzt eine Bereicherung.

Tage, an denen wir im Korrektorat einen hundsgemeinen Fehler finden, die mögen wir. Da lesen wir in einem Text zum Beispiel: "Die Leistung der Mannschaft war nicht das Gelbe vom Eis." Ha! Jedes Wort ist (für sich genommen) richtig, unsere im Redaktionssystem hinterlegte Rechtschreibprüfung hat an diesem Satz nichts auszusetzen. Ein kapitaler Bock! Den nur wir finden können. Ist doch so, oder?

"Wollt ihr euch in nächster Zeit mit KI beschäftigen? Wenn euch das hilft, könntet ihr euch ...