Kulturschaffende stellen Forderungen an den ORF

Die letzte Sitzung des ORF-Publikumsrates in diesem Jahr drehte sich um das Thema Kultur. Eingeladen war etwa Yvonne Gimpel, Geschäftsführerin der IG Kultur, die sich für mehr Sendeflächen und Formate für alternative Kulturproduktion aussprach. Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Theaterholding Graz, beklagte "eine gewisse Überheblichkeit gegenüber den Kulturschaffenden in den Bundesländern" - und wünschte sich weitere Übertragungen aus den Ländern. "Die Lastigkeit in Richtung klassischer Kultur ist da", räumte ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl ein, es sei aber "keineswegs so, dass wir nur die sogenannten Publikumsheuler übertragen".

Kritik am ORF hatte es zuletzt von Behindertenverbänden gegeben. Nun wird Anfang 2020 ein Etappenplan zum Ausbau der Barrierefreiheit erarbeitet. Und eine altbekannte Forderung kam noch von Generaldirektor Alexander Wrabetz: Der ORF erwartet sich ein Gesetzespaket, das dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Digitalen weitere Rechte einräumt.

Quelle: SN, Apa