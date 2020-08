Kuratorium für Journalistenausbildung schließt Salzburg-Standort

Die Ausbildungsstätte für Redakteure gibt ihr Büro in der Bergstraße auf, zwei Mitarbeiter verlieren ihren Job. Das KfJ wird aber dennoch weiter Kurse anbieten.

Erst 2018 feierte das Kuratorium für Journalistenausbildung seinen 40. Geburtstag. Nur zwei Jahre gibt das KfJ zumindest seinen Gründungsstandort auf. Der Grund: Es muss gespart werden. "Es ist kein Geheimnis, dass die Zahl der Journalisten nicht größer wird - das Gegenteil ist der Fall", schildert Gerald Grünberger, Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und KfJ-Vorstandsmitglied. "Entsprechend haben die Kollegen immer weniger Zeit, dass sie Aus- und Fortbildungen besuchen. Und das hat wiederum zur Folge, dass wir Einsparungen vornehmen müssen." Der Standort soll "nach Möglichkeit noch dieses Jahr" aufgegeben werden, ein genaues Datum stehe noch nicht fest.

Das Aus hat auch Auswirkungen auf Arbeitsplätze. Zwei der drei Mitarbeiterinnen in Salzburg wurden gekündigt, die dritte werde bis zur Pensionierung 2021 weiter beschäftigt, schildert Grünberger. Den beiden gekündigten Mitarbeitern sei angeboten worden, an den KfJ-Zweitstandort nach Wien zu wechseln, dies hätten sie jedoch abgelehnt. Von Wien aus werde das Kuratorium auch weiterhin journalistische Fortbildung anbieten. Und zwar in den eigenen Räumlichkeiten - in Wien nutzt das KfJ Büros des VÖZ mit - sowie bei Medien vor Ort.

An Gerüchten, wonach das Kuratorium mit dem fjum, einer weiteren Ausbildungseinrichtung für Journalisten, fusionieren könnte, sei indes nichts dran. "Diesbezüglich gibt es keinerlei Pläne", sagt Grünberger.