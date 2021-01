Lachen trotz Corona: ORF forciert Kabarett

Neue Formate sollen unter anderem den mageren ORF-1-Quoten entgegenwirken. Eine Männerlastigkeit will der ORF nicht eingestehen.

"Volles Programm für die Lachmuskeln in ORF 1!" So wird das neue ORF-Humorangebot, das am Freitag erstmals auf Sendung geht, beworben: "Der Kabarett Spieleabend" (ORF 1, 20.15 Uhr) von und mit Schauspieler Stefano Bernardin. Dabei treten zwei Teams, bestehend aus jeweils zwei Kabarettisten, in sechs Spielen in den Disziplinen Pantomime, Zeichnen, Erklären & Co. gegeneinander an. "Der Spaß steht an erster Stelle und reißt einen sofort mit", sagt der 43-jährige Gastgeber. Und: "Das war manchmal ein harter Punkt als Spielleiter ...