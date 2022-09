Langjähriger Online-Chef Prantner verlässt ORF: "Mich hat niemand unter Druck gesetzt"

Der TVthek-Vater verlässt den ORF: Thomas Prantner über seinen Abschied, neue Pläne, Kritik an Parteinähe und die Zukunft des ORF.

Fragt man Thomas Prantner nach einer Anekdote aus seiner ORF-Zeit, kommt ihm spontan ein oranger Golf in den Sinn. Mit ebendiesem hat Prantner 1994 zwei angehende ORF-Direktoren auf den Küniglberg geschmuggelt. "Niemand durfte wissen, dass Gerhard Zeiler (späterer ORF-Intendant, Anm.) nicht die ursprünglich Vorgesehenen, sondern Kathrin Zechner und Karl Matuschka als Direktoren haben wollte. Also habe ich sie gegen jede ORF-Sicherheitsregel und unsichtbar für die Portiere - sie waren geduckt am Rücksitz - ins Haus gebracht."

Ende des ...