Langlaufbilder vom Zeppelin

Keine Verschnaufpause für Freunde des Wintersports im Fernsehen: Nach der alpinen Ski-WM in Schweden überträgt der ORF sechzig Stunden von den nordischen Titelkämpfen mit Heimvorteil.

Skilanglauf, Seefeld in Tirol und das Seekircherl nahe der Sportstätten - wer kennt dieses Bild nicht? Die Olympischen Spiele in den Jahren 1964 und 1976, die nordischen Weltmeisterschaften 1985 und die Olympischen Jugendwinterspiele 2012 haben diesen Mix aus hartem Wettkampf und verträumter Idylle in die Welt hinausgetragen - und Seefeld zu einem enormen Aufschwung verholfen. "Nach der WM war Seefeld auf Jahre ausverkauft", schildert Werner Frießer, Bürgermeister und Obmann des Skiclubs in Seefeld.