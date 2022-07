"Layla" wird auch im "ZDF-Fernsehgarten" gespielt

Der umstrittene Partysong "Layla" wird Ende Juli auch in der quotenstarken Sonntagssendung "ZDF-Fernsehgarten" zu hören sein.

Das teilte eine Sendersprecherin in München auf Anfrage mit. "Der "ZDF-Fernsehgarten" lädt am (...) 31. Juli (...) im Rahmen seiner "Mallorca vs. Oktoberfest"-Folge die bekanntesten und erfolgreichsten Acts der Mallorca- und Oktoberfest-Partyszene ein. Auch DJ Robin & Schürze werden mit ihrem Song "Layla" dabei sein."

Am Wochenende hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass der als sexistisch kritisierte "Layla"-Text für den ZDF-Auftritt noch in eine "entschärfte Version" umgeschrieben werde.

Dazu sagte die Sendersprecherin, dass es das Lied "bisher nur in einer Version gibt". Und: "Das Produktionsteam des Songs hat für einen späteren Zeitpunkt angekündigt, eine geänderte Version von "Layla" zu produzieren - das geschieht aber vollkommen unabhängig vom ZDF."

Die Debatte um "Layla" füllt dieses Jahr das Sommerloch aus. Der Song von DJ Robin & Schürze um eine "Puffmama" namens Layla ist wiederholt als sexistisch kritisiert worden. Der Song steht seit Wochen an der Spitze der Single-Charts im deutschsprachigen Raum.