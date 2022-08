Wer braucht ein Reinheitsgebot in Kunst und Kultur?

Darf man Karl May noch lesen? Politische Korrektheit zwischen Sensibilisierung und Bevormundung: Verbote sind keine Lösung.

Winnetou muss aus den Verkaufsregalen verschwinden, Rassismusvorwürfe gegen Pippi Langstrumpf und jetzt geht es auch "Wickie und den starken Männern" an den Kragen, bewegt sich doch die Titelfigur in einem fragwürdig-eindimensionalen, weil gewaltverherrlichenden Milieu weißer, toxischer Männlichkeit. Letztgenannter Befund ist noch Zukunftsmusik, aber die sogenannte Cancel Culture breitet sich rascher als befürchtet aus. Die Erörterung, was man (noch) darf und was nicht, erregt die Gemüter, führt zu deftig-heftigen Sprüchen am Stammtisch und zu Fehlurteilen in der intellektuellen, politisch korrekten Blase ...