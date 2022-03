Lena Gercke moderiert 2022 nicht "The Voice of Germany"

Lena Gercke hört mit ihrem Moderations-Job bei der Castingshow "The Voice of Germany" auf.

"Schweren Herzens habe ich mich dazu entschieden, die Moderation heuer auszusetzen", schrieb die 34-Jährige am Mittwoch bei Instagram. Vielleicht könne sie 2023 wieder zu der bei ProSieben und Sat.1 laufenden Show zurückkehren. Als Grund für ihre Entscheidung gab Gercke ihr Start-up an: Ihr Modelabel verlange ihr viel Zeit ab.

Die Castingshow wird seit Jahren immer von etwa Anfang Oktober bis kurz vor Weihnachten ausgestrahlt. "Ich sage immer, wenn ich etwas mache, dann zu 100 Prozent. Als Unternehmerin, aber vor allem auch als Mutter bin ich stärker denn je gefordert, auch einmal Dinge wegzulassen..." Gercke moderierte bisher seit 2015 sieben Staffeln an der Seite von Thore Schölermann.

Gercke begann ihre TV-Karriere als Teenagerin und gewann 2006 die erste Staffel von Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel". Von 2009 bis 2012 moderierte sie in Österreich die Show "Austria"s Next Topmodel" beim Privatsender Puls 4.