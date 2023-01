"Letzte Generation" verleiht Red Bull Media House das "Goldene Ölfass"

Klimaschutzaktivisten der "Letzten Generation" haben an das Red Bull Media House das "Goldene Ölfass" für "herausragende Verdienste um Wissenschaftsleugnung, die Verbreitung wirrer Verschwörungstheorien und insbesondere das Herunterspielen und Verharmlosen der Klimakrise" vergeben.

Die Aktivistin Martha Krumpeck und der Aktivist Leo Rauch meinten, die Red Bull Media House GmbH und insbesondere ServusTV verdrehe wie kein anderes Medium Fakten, untergrabe die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft und biete Vertretern der "organisierten Klimaleugnung" eine Bühne.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Medienbehörde KommAustria nicht rechtskräftig entschieden, dass ServusTV mit der Sendung "Der Wegscheider" in fünf Fällen gegen das Objektivitätsgebot des Audiovisuelle-Mediendienste-Gesetzes verstoßen hat. Die Behörde ortete grob verzerrende Formulierungen und Darstellungen ohne ausreichendes Tatsachensubstrat in Hinblick auf die Coronapandemie und die Covid-Impfung. ServusTV kündigte eine Beschwerde gegen den Bescheid an.