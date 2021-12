"Liebesg'schichten und Heiratssachen" sucht Singles

Bewerberinnen und Bewerber können sich ab sofort beim ORF für die legendäre Kuppelshow melden.

Single-Suche für die nächste ORF-Staffel "Liebesg'schichten und Heiratssachen". Der ORF ist wieder auf Single-Suche: Für die inzwischen 26. Ausgabe des Quotenbringers "Liebesg'schichten und Heiratssachen", die im Sommer 2022 ausgestrahlt wird, werden wieder alleinstehende Kandidatinnen und Kandidaten gesucht. "Wir suchen wieder Menschen aus ganz Österreich, die mit uns ihren Beziehungsstatus von 'single' auf 'verliebt' ändern wollen, und freuen uns deshalb schon sehr auf alle Bewerbungen", ließ Nina Horowitz, Macherin der erfolgreichen Kuppelshow, wissen. Bewerben kann man sich telefonisch unter 0800 44 30 140 (aus dem Ausland +43 800 44 30 140) oder schriftliche unter der Adresse ORF, Kennwort "Liebesg'schichten", Würzburggasse 30, 1136 Wien bzw. via E-Mail an liebesgschichten@orf.at. Die neue Staffel wird ab Juli 2022 montags um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen sein.