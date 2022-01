Lisa Totzauer ist neue Chefin der ORF-Magazine

Zu Beginn des Jahres gibt es im ORF zahlreiche weitere Personalentscheidungen: Wie der ORF am Donnerstag mitteilte, bestellt der neue ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit 10. Jänner Werner Dujmovits zum Hauptabteilungsleiter "Strategische Planung und Administration" und Lisa Totzauer zur Hauptabteilungsleiterin "Magazine und Servicesendungen".

Eva Steinkellner-Klein übernimmt die Funktion der Landesstudio-Koordinatorin in der ORF-Generaldirektion. Sie tritt damit die Nachfolge von Benedikt Fuchs an, der seit 1. Jänner Chefredakteur im ORF-Landesstudio Niederösterreich ist. Weißmann würdigte Dujmovits als "umsichtigen Teamplayer". Er werde einen "wichtigen Beitrag dafür leisten, dass der ORF die Herausforderungen des digitalen Wandels und Arbeitens in diesem zentralen Unternehmensbereich bestmöglich bewältigt". Totzauer, die Weißmann bei der Wahl um den Posten in der Generaldirektion im Vorjahr unterlegen war, sei eine "verdiente Top-Journalistin". Sie werde gemeinsam mit den Redaktionsteams "einen wesentlichen Beitrag" zur Fortsetzung der bisherigen Erfolge leisten. Ihren zuletzt bekleideten Posten als Channelmanagerin von ORF 1 übernimmt interimistisch Stephanie Groiss-Horowitz, die seit 1. Jänner als Programmdirektorin fungiert. Eine entsprechende Meldung des "Standard" bestätigte ein Sprecher des ORF gegenüber der APA.