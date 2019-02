Technik ist nicht mehr nur Ingenieuren vorbehalten. Wie die Möglichkeiten digitaler Technik genutzt werden können, Zukunft kreativ mitzugestalten, erklärt Gerfried Stocker, künstlerischer Geschäftsführer von Ars Electronica Linz.

Die Veranstaltung "Digital Future. Warum Kreativität für unsere Zukunft so wichtig ist" wird im Rahmen des Safer Internet Day 2019 in Kooperation mit den Salzburger eEducation Expert- und Member.Schulen durchgeführt.

Sie können sich auch an der Diskussion im Saal beteiligen und eine Frage an den Referenten stellen. Um eine Frage zu stellen, drücken Sie bitte den Button mit der Aufschrift "Stellen Sie hier Ihre Frage an Gerfried Stocker". Bitte beachten Sie, dass Ihre Frage durch den Moderator freigeschaltet werden muss.

Quelle: SN