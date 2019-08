In Köln rauchen in diesen Tagen die Spielkonsolen. Auf der Gamescom, der Leitmesse für digitale Spielkultur, können bis Samstag Weltneuheiten und für die kommenden Monate angekündigten Titel auf dem Messegelände angespielt werden. Eines der Trendthemen in diesem Jahr ist laut Game das Cloud-Gaming, das grafisch aufwendige Spiele selbst auf dem Smartphone oder einem Fernseher ohne große Spielekonsole lauffähig macht.

Quelle: SN