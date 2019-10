Ein Angebot aus Litauen will die Mobilität in Städten revolutionieren. Der Ansatz soll das Leben der Verkehrsteilnehmer erleichtern, es soll weniger Staus und CO2 geben. Berlin ist schon auf den Zug aufgesprungen, in Salzburg ist man skeptischer.

Ein Berliner, Wiener, Salzburger fragt sich, wie er am besten von A nach B kommt. Also vergleicht er Auto, Bus, Taxi, Zug - mithilfe mehrerer Apps. Als er sich endlich entschieden hat, muss er zuerst in der Bus-Anwendung ein Ticket ...