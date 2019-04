Log-in-Allianz heimischer Unternehmen gebildet

Österreichische Unternehmen, darunter auch zahlreiche Medien, haben das Projekt myIDsafe gestartet, das eine "persönliche digitale Identität" und eine gemeinsame Authentifizierung - Stichwort: Log-in - anstrebt.

Das Angebot soll auf Blockchain-Basis entstehen und eine Alternative zu den "dominierenden" US-amerikanische Anbietern Google, Apple, Facebook und Amazon werden, hieß es in einer Aussendung. Bei dem Konsortium sind A1, der Handelsverband Österreich, die Notar-Treuhand-Bank, die youniqx Identity AG, die PSA Payment Services Austria GmbH sowie die Raiffeisen Informatik, die Raiffeisen Bank International und die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG an Bord. Außerdem nimmt der "market-place Austria", ein Verbund von 15 Medien, teil. Auch die "Salzburger Nachrichten" sind mit an Bord. Gemeinsam wolle man branchenübergreifend eine unabhängige und sichere Infrastruktur für digitale Geschäftsprozesse schaffen.

Quelle: APA