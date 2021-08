"Lügenpresse": Erdoğan erhöht Druck auf kritische Medien

Recep Tayyip Erdoğan zieht die Zügel bei den Medien weiter an. Nachdem der türkische Staatschef bereits klassische Medien gleichgeschaltet hat, will er nun kritische Internetmedien stärker regulieren.

Serbestiyet, P24, 140Journos: Für viele Menschen in der Türkei sind regierungsunabhängige Internetportale wie diese eine wichtige Informationsquelle. Staatschef Erdoğan dagegen spricht von "Lügenterror". Er will die Medien in der Türkei noch stärker regulieren. Vor allem solche, die mit Spenden aus dem Ausland finanziert werden. Ein vergangenes Jahr verabschiedetes Gesetz zur Kontrolle sozialer Medien reiche nicht aus, sagte Erdoğan laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Im Oktober werde sich das Parlament mit dem Thema beschäftigen. "Fake News" seien für die Türkei eine ...