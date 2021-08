Luke Mockridge legt nach Vorwurf der versuchten Vergewaltigung TV-Pause ein

Der deutsche Schauspieler und Komiker Luke Mockridge meldete sich nun erstmals zu den Vorwürfen, die seine Exfreundin gegen ihn erhoben hat, zu Wort. Er werde in diesem Jahr keine Fernsehauftritte mehr absolvieren.

Vor einem Jahr noch war er präsent wie kaum ein anderer im deutschen Fernsehen: mit TV-Sendungen, einer Comedy-Tour und einer Netflix-Miniserie galt Luke Mockridge als das männliche Gesicht der Millennials, der Ende 20- bis Mitte 30-Jährigen. Doch nun kündigte der 32-Jährige eine TV-Pause bis mindestens Ende des Jahres an.

Grund dafür seien die Vorwürfe, die seit mehreren Monaten gegen den Fernsehstar im Raum stünden und zu denen er sich bislang nicht geäußert hatte. Seine Ex-Freundin hatte auf Instagram angegeben, Luke Mockridge habe während ihrer Beziehung versucht, sie zu vergewaltigen.In den Sozialen Netzwerken wurde daraufhin der Hashtag #KonsequenzenfürLukeMockridge geteilt. Der Komiker sieht sich seit der Veröffentlichung mit massiver Kritik und Anfeindungen im Netz konfrontiert.

Mockridge bestreitet die Vorwürfe in dem Video vehement. Die Anzeige sei von der Staatsanwaltschaft und von der Generalstaatsanwaltschaft geprüft worden, wie er sagt. Beide Instanzen seien zu dem Schluss gekommen, dass kein Tatverdacht vorliege. Seit über einem Jahr sei das Verfahren rechtskräftig beendet, gibt der Comedian an und betont erneut, "das, was mir vorgeworfen wird, das ist nicht passiert, das habe ich nicht gemacht."

Luke Mockridge: "Die Beziehung war toxisch"

Sehr wohl ging Mockridge aber auf die "toxische Beziehung" ein, die die beiden geführt hätten. "Wir haben uns nicht gut getan". Er wolle daher selbst Konsequenzen ziehen und sich damit privat auseinandersetzen, fernab der Öffentlichkeit. Daher lege er eine TV-Pause bis Ende des Jahres ein. Noch am selben Tag reagierte die mutmaßliche Ex-Freundin mit einer Instagram-Story auf das Video und verkündete: "Dieses Statement. Ich bin überrascht und gleichzeitig auch nicht. Ich bin ungläubig und fassungslos, aber was ich bestimmt nicht mehr bin, ist still."