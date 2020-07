Lupita Nyong'o macht bei Shakespeare-Radioproduktion mit

Die Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o (37) ist Teil einer Shakespeare-Produktion fürs Radio.

Die Schauspielerin werde bei dem Stück "Richard II." als Erzählerin mitwirken, teilte das New Yorker Public Theater in der Nacht zum Freitag mit. Die Produktion soll vom 13. bis 16. Juli beim New Yorker Radiosender WNYC zu hören sein. Das Drama "Richard II." von William Shakespeare handelt von der Ermordung von König Richard II. im Jahr 1400.

Das Public Theater bietet normalerweise jeden Sommer kostenlose Shakespeare-Vorführungen, die aber in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden sind. Die kenianisch- mexikanische Schauspielerin Nyong'o hatte 2013 in dem Film "12 Years a Slave" ihren Durchbruch gefeiert - und für die Rolle auch direkt einen Oscar bekommen. Seit 2015 ist sie auch "Star Wars"-Schauspielerin.

Quelle: Dpa