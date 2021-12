Madeleine Gromann wird Teil des "ZiB"-Moderationsteam in ORF 1

Madeleine Gromann verstärkt ab 14. Dezember das "ZiB"-Moderationsteam in ORF 1.

Die 26-jährige Niederösterreicherin wird künftig für das Publikum der "ZiB Flashes" als auch der "ZiB" um 18 Uhr zu sehen sein. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem ORF-1-ZiB-Team", wurde Gromann in einer Aussendung zitiert. Besagtes Team setzt sich aus Christiane Wassertheurer, Amira Awad-Grabner, Roman Rafreider und Stefan Lenglinger zusammen. Jürgen Pettinger ist nicht länger Teil davon, wechselt er doch zum ORF-Radio. Gromann studierte an der FH Wien Journalismus und Medienkommunikation. Derzeit arbeitet sie daran zwei Master abzuschließen: einen an der Universität Wien in Politikwissenschaften und den anderen an der FH Burgenland in Digitale Medien und Kommunikation. Ihre journalistische Karriere begann 2016 im Privatfernsehen und -radio. Nach Praktika im ORF-Landesstudio Wien startete sie dort im Vorjahr ihre Tätigkeit als Redakteurin samt ersten Live-Einstiegen. Seit Mai ist sie Team der "ZiB"-Chronik.