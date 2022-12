Die beiden Lifestyle-Magazine "Wienerin" und "Diva" werden mit Jahresende eingestellt.

Das teilte die Styria Media Group am Mittwoch per Aussendung mit. Der Entschluss der Konzernleitung des international tätigen Medienhauses fiel nach erfolglosen Verkaufsgespräche für beide Publikationen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Styria Medienhaus Lifestyle GmbH & Co. KG werden beim AMS zur Kündigung angemeldet.