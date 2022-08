Magische Momente aufspüren

Zum World Photography Day: Jahrelang suchte der "unentdeckte Fotograf" David Staretz im Alltag von Odessa nach Besonderheiten. Der Krieg verleiht seinen Bildern eine neue Dimension.

Es gibt Strandszenen, die einladender sind: Ein einsamer Mann mit Badehose und Kappe hält sich an einem defekten, weil textilbefreiten Sonnenschirm, der in einer wahren Betonwüste steckt, fest. Das Sonnenschirmgerippe wirft einen Schatten auf das Grau, das wiederum mit der Farbe des Meeres kontrastiert. Das in Odessa aufgenommene Bild von David Staretz entspricht jenen Qualitäten, die der 66-jährige Wiener Journalist und Fotograf vom Medium der Fotografie erwartet: Narrationen.

"Wie beim Schreiben bin ich auch beim Fotografieren an Pointen ...