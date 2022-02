Maischberger-Talk bekommt ab Mai zusätzlichen Sendeplatz in der ARD

Talkshow-Moderatorin Sandra Maischberger bekommt im Frühjahr einen zweiten Sendeplatz.

Ab 3. Mai wird sie nicht nur wie bislang wöchentlich mittwochs, sondern auch dienstags im ARD-Hauptprogramm nach den "Tagesthemen" zu sehen sein, wie der öffentlich-rechtliche TV-Sender mitteilte.

Die Ausweitung des Maischberger-Talkformats ist Teil der ARD-Programmreform, die vor einiger Zeit bekanntgemacht wurde. Mit dem zusätzlichen Sendeplatz am Dienstag geht die ARD in Konkurrenz zum ebenfalls öffentlich-rechtlichen ZDF, wo mehrmals in der Woche die Talkrunde "Markus Lanz" am späteren Abend im Hauptprogramm zu sehen ist.