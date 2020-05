Marcel Hirscher moderiert im ORF

Am 21. Mai feiert der Ex-Skistar mit "Ein Sommer in Österreich - Urlaub in Rot Weiß Rot" sein Debüt als Moderator (20.15 Uhr, ORF 2). Der Salzburger will mit der Sendung in Zeiten der Coronabeschränkungen Lust auf Ferien in der Heimat machen. "Jahrelang gehörten Reisen im In- und Ausland zu meinem Arbeitsalltag, doch wenn ich ehrlich bin, habe ich nichts gesehen."

Marcel Hirscher versprach auch in seiner neuen Funktion vollen Einsatz: "Ich will begeistern, und so etwas gelingt nur, wenn ich selbst begeistert bin", sagte er bei der Präsentation der Sendung. Er verfüge über genug Kameraerfahrung und wolle in bewährter Weise im TV agieren: "Ich werde mich bestimmt nicht verstellen und genau so sein, wie ich bin."

Parallel gab der ORF noch ein weiteres Highlight bekannt: Nachdem die Romy-Gala abgesagt werden musste, wird sie nun am 23. Mai als TV-Event nachgeholt. Die Film- und Fernsehpreise werden in einer Show um 20.15 Uhr auf ORF 2 vergeben.

Quelle: SN, Apa