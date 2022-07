Marcus Hebein ist neuer Chefredakteur von "Schweizer Journalist:in"

Marcus Hebein wird neuer Chefredakteur des Branchenmagazins "Schweizer Journalist:in". Er folgt auf Charlotte Theile und Samantha Zaugg, die sich die Funktion geteilt hatten, teilte der Oberauer Verlag mit.

Hebein war zuletzt als Berater im Medienbereich tätig und befasste sich mit der Entwicklung von Newsrooms. Davor leitete er die Chefredaktion der Keystone-SDA, wo er auch die Integration des neuen multimedialen Newsrooms der Nachrichtenagentur in Bern verantwortete. Vor seinem Wechsel in die Schweiz agierte der 52-jährige Österreicher lange Zeit als stellvertretender Chefredakteur der APA - Austria Presse Agentur.

"Der riesige Zeitdruck war in den Redaktionen bei Nachrichtenagenturen ein ständiger Begleiter, der auch eine gewisse Sucht auslösen konnte. Ich freue mich aber sehr, jetzt in den Magazinjournalismus mit anderen Rhythmen zu wechseln und die gerade jetzt so spannenden Entwicklungen bei den Schweizer Medienhäusern journalistisch zu begleiten", wurde Hebein zitiert. Johann Oberauer, Verleger der "Schweizer Journalist:in", freute sich, den Journalisten als Chefredakteur gewonnen zu haben: "Marcus Hebein hat ein enormes Wissen über Entwicklungen und Trends in der Medienbranche und eine ausgeprägte Leidenschaft für Journalismus."