Markus Mair bleibt VÖZ-Präsident

Der 57-jährige Grazer Medienmanager geht in seine dritte Amtszeit. Auch die VÖZ-Präsidiumsmitglieder wurden verlängert.

Markus Mair, Vorstandsvorsitzender der Styria Media Group AG, ist am Mittwoch von der Generalversammlung des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ) als Präsident bestätigt worden. Mair steht dem Branchenverband seit 2018 vor und geht somit in seine dritte Amtszeit. Der 1964 geborene Mair studierte Rechtswissenschaften und absolvierte eine Bankausbildung bei der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, deren Generaldirektor er 2006 wurde. Ab 2009 war er Mitglied des Styria-Aufsichtsrats, 2013 wurde er Vorstandsvorsitzender der Styria Media Group. Neben Mair wurden auch alle Präsidiumsmitglieder für zwei Jahre verlängert, teilte der VÖZ in einer Aussendung mit. Maximilian Dasch ("Salzburger Nachrichten"), Claudia Gradwohl ("Trend"), Thomas Kralinger ("Kurier") und Eugen A. Russ ("Vorarlberger Nachrichten") bleiben dabei in der Rolle der Vizepräsidenten. Neues Vorstandsmitglied ist indes Nicole Schwarzenbrunner ("Die Furche").